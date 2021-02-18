Игнашевич близок к уходу из «Торпедо» после 3 поражений подряд. Его первую просьбу об отставке отклонили

Главный тренер «Торпедо» может покинуть клуб после поражения от «Енисея» (0:1) в рамках , сообщает «Чемпионат» со ссылкой на два источника, не связанных друг с другом.

«Игнашевич уже просил его отпустить после последней игры, но верха в клубе не приняли отставку тренера», – сказал один из источников.

Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что после поражения от «Енисея» существует высокая вероятность, что теперь решение об отставке будет принято.

потерпело 3-е поражение подряд, ранее команда уступила «Чайке» (1:2) и «Оренбургу» (0:3). Серия без побед насчитывает уже 6 матчей.