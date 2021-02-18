Игнашевич близок к уходу из «Торпедо» после 3 поражений подряд. Его первую просьбу об отставке отклонили

Теги Сергей Игнашевич премьер-лига Россия Олимп-ФНЛ Торпедо Енисей Чемпионат.com Футбол

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич может покинуть клуб после поражения от «Енисея» (0:1) в рамках Олимп-ФНЛ, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на два источника, не связанных друг с другом.

«Игнашевич уже просил его отпустить после последней игры, но верха в клубе не приняли отставку тренера», – сказал один из источников.

Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что после поражения от «Енисея» существует высокая вероятность, что теперь решение об отставке будет принято.

«Торпедо» потерпело 3-е поражение подряд, ранее команда уступила «Чайке» (1:2) и «Оренбургу» (0:3). Серия без побед насчитывает уже 6 матчей.

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