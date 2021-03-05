Семак о пенальти: «Рукой по лицу – это 11-метровый. Мы видели момент, кто-то из помощников показал»

Главный тренер поделился впечатлениями после разгромной победы над «Ахматом» в матче 22-го тура (4:0).

– Игра раскрылась после второго мяча. В первом тайме активно, агрессивно и плотно играл соперник, поэтому моментов не так много было. Хотя и выход Азмуна... Если бы он раньше забил, игра могла бы раскрыться.

1:0 – счет, который позволяет еще, но если 2:0, нужно атаковать, что и делал , а у нас появились зоны, чем мы и воспользовались. Игра была открытая, по такой игре легче создавать моменты.

– Долгий диалог с Талалаевым по пенальти. О чем шла речь?

– По поводу пенальти не было. Кто-то из помощников показал, мы видели момент. Рукой по лицу – думаю, это пенальти, на мой взгляд.

Что касается Талалаева, нет, на эту тему мы не общались, – сказал Семак в эфире канала «Матч Премьер».

На 64-й минуте арбитр Виталий Мешков назначил 11-метровый в ворота «Ахмата» за фол Александра Пуцко на Дмитрии Чистякове.