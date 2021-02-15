Гладбахская «Боруссия» проиграла 6 матчей подряд после объявления об уходе Розе в «Дортмунд»

«Боруссия» Менхенгладбах уступила «Аугсбургу» (1:3) в 25-м туре Бундеслиги.

Это шестое подряд поражение гладбахцев.

Серия началась после того, как было официально объявлено об уходе главного тренера в летом.

Всего за последние 8 матчей у гладбахцев одна ничья и семь поражений.

«Боруссия» набрала 33 балла и идет на 10-й строчке в Бундеслиге. В следующем матче команда встретится с «Манчестер Сити» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов – это произойдет 16 марта.