Гвардиола считает, что «МЮ» еще может взять АПЛ: «Это топ-клуб. Мы должны выиграть 6-7 игр, чтобы гарантировать себе титул»

Главный тренер «Манчестер Сити» считает, что сохраняет шансы на победу в Премьер-лиге.

– Может ли «Манчестер Юнайтед» выиграть АПЛ?

– Да, конечно. В футболе может произойти все что угодно, если результат еще не гарантирован. Никто не думал, что мы выиграем 21 матч подряд или победим в 15 играх АПЛ, так что случиться может все. Я абсолютно согласен с этим.

Такая команда, как «Юнайтед», способна на это. Осталось 10 матчей, и мы должны выиграть 6 или 7 игр, чтобы математически гарантировать себе чемпионство.

– Как игроки отреагировали на поражение от «МЮ»?

– Это была смесь разочарования и грусти. На следующий день их настроение улучшилось, и сегодня они были в огне. Ребята хотят хорошо сыграть с «Саутгемптоном» и победить.

Поражения – это нормальный процесс, так что отреагировали мы по-обычному. Я думаю, что все понимали, с каким трудом даются победы, хорошая игра и победные серии.

«Юнайтед» – это топ-команда, топ-клуб. У них хороший тренер и отличные игроки, так что это [победа «МЮ» в АПЛ] может произойти. В АПЛ все очень сложно. Предстоит проделать еще много работы, чтобы подойти к заключительным матчам сезона, участвуя в борьбе за победу в турнире.

У нас есть шансы на победу во всех оставшихся турнирах. Наступает самая важная часть сезона, – сказал Гвардиола.

лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 65 очков после 28 матчей. «Манчестер Юнайтед», занимающий второе место, отстает на 11 баллов.

«МЮ» удивил прессингом. Еще и остановили Гюндогана (пожертвовав плотностью в опорной), но КДБ мог вернуть «Сити» в игру