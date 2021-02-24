Куман о новом тренере «Барсы» после выборов: «Меня достали эти вопросы. Не раздражаюсь, когда слышу имя Хави»

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал информацию о том, что он может покинуть клуб после выборов президента.

«Болельщики и медиа заинтересованы в том, чтобы называть разные имена и создавать противоречия.

Самое важное для меня – не раздражаться из-за этого и сконцентрироваться на подготовке команды к предстоящим матчам. Так что это не интересует меня. Я не раздражаюсь, когда слышу имена и других тренеров.

На этих выходных выберут нового президента, он будет принимать решения. Мы поговорим. Меня достали эти вопросы, я получаю их уже довольно долго.

Важно, чтобы у «Барселоны» был президент, ведь это самый большой клуб мира. Это важно и для моего будущего, и для будущего команды. Это нужно, чтобы улучшать процессы в клубе», – сказал Куман.