Юрген Клопп: «Я должен был менять оборону каждую неделю. Люди могут сказать, что это оправдание, но мне все равно»

Главный тренер высказался о сложностях, с которыми команда столкнулась в этом сезоне.

«Большая часть проблем возникла в результате ситуации с травмами. В этом году мы столкнулись с тем, с чем не сталкивались никогда. Такого не случалось со мной всю жизнь, а я в профессии уже 20 лет. Я должен был менять линию обороны каждую неделю.

В этом сезоне я стал более совершенным тренером, чем раньше, ведь обычно тебе не приходится думать о таких вещах. Теперь мне нужно думать о них постоянно.

В пятницу вечером опять случилась такая ситуация. Мы тренировались всю неделю. Несколько дней, которые отводились для работы, мы провели одним составом, и за один вечер нам пришлось полностью его поменять. Это важная вещь, которая иногда встречается в футболе, но с нами такое произошло много раз.

Люди могут сказать, что это оправдание. Честно говоря, мне все равно. Мы не используем это как оправдание, но если вы зададите мне этот вопрос, то это мое объяснение того, почему все изменилось», – сказал Клопп.

Сейчас «Ливерпуль» занимает 6-е место в турнирной таблице и опережает идущий седьмым «Эвертон» по дополнительным показателям.

Сегодня «красные» сыграют с «Челси» в матче 29-го тура чемпионата. Начало игры – в 23:15 по московскому времени.