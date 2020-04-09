Представлен комикс о Дзюбе – про обретение сверхспособностей в футболе. Это серия об игроках сборной к Евро

Серия цветных комиксов «Путь на Евро» об игроках сборной России сегодня была представлена в Санкт-Петербурге в ходе мероприятий, посвященных 100 дням до старта чемпионата Европы.

Первая серия комикса посвящена форварду и капитану сборной России Артему Дзюбе.

«Все мы помним, какими героями стали игроки сборной России для всей страны почти три года назад на чемпионате мира. И именно эта популярность вдохновила нас изобразить карьеры лидеров сборной России в формате комикса.

Всего будет выпущено несколько историй о разных игроках, и первая серия посвящена карьере нападающего сборной России и «Зенита» Артема Дзюбы.

История про Артема Дзюбу начинается в 1988 году – с финала Евро, в котором сборная СССР уступила команде Нидерландов.

Светлые силы посылают на Землю великих футболистов-героев, а темные строят козни и портят игрокам жизнь и карьеру. Чья возьмет?» – говорится в описании комикса на сайте оргкомитета в Санкт-Петербурге.

В серии про Дзюбу рассказывается о становлении футболиста. Он обретает сверхспособности в футболе благодаря тому, что в него в младенчестве проникает инопланетный мяч. Когда мальчик подрастает, его не берут в секции тенниса и баскетбола, но он находит своего тренера в футболе и выбирает этот спорт.

Первая серия комикса – о Дзюбе – доступна здесь.