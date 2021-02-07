Марсьяль подвергся расистским оскорблениям после 1:1 с «Вест Бромвичем»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия происшествия Вест Бромвич Антони Марсьяль соцсети дискриминация Футбол

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль подвергся расистским оскорблениям после матча АПЛ с «Вест Бромвичем» (1:1).

После игры в комментариях на страницах француза в соцсетях пользователи оставляли оскорбительные сообщения и символы. Марсьяль провел на поле 66 минут, после чего был заменен.

Марсьяль и его одноклубники уже становились объектами проявления расизма. После поражения «МЮ» от «Шеффилд Юнайтед» (1:2) оскорблениям также подверглись нападающий Маркус Рэшфорд и защитник Аксель Туанзебе.

«МЮ» усилит охрану дома Марсьяля. Форварду и его жене угрожали смертью и присылали расистские оскорбления

Игроки АПЛ жалуются на волну расистских угроз (даже от 12-летних). Возможно, соцсети будут жестко штрафовать за игнорирование оскорблений

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