Магомед Оздоев: «На поле готов умирать за любого нашего. Это война – кто вместе, тот ее и выиграет»

Полузащитник сравнил футбол с войной.

– В игре с «Пахтакором» вы не только подсказывали молодежи, но и чуть ли не в драку шли за нее после слишком жестких стыков со стороны соперника. Дело тут в том, что рядом была молодежь, или просто иначе не можете в любом случае?

– Когда я выхожу на поле, готов умирать за любого нашего. Вне зависимости от того, прав он или виноват, а лишь потому, что он в моей команде. Считаю, на поле каждый должен быть друг за друга. Как говорится, на войне не спрашивают, прав ты или виноват. Это война на поле, кто вместе, тот ее и выиграет! – сказал Оздоев.