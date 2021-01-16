Роналдо: «Отдал бы два пальца, чтобы выиграть Кубок Либертадорес и Лигу чемпионов»

Бывший форвард сборной Бразилии Роналдо признался, что ему не хватило побед в Кубке Либертадорес и Лиге чемпионов.

«Я отдал бы два пальца, один за победу в Кубке Либертадорес и еще один – за Лигу чемпионов. Жаль, что не победил в первом [турнире] с или , а во втором – с «Интером» или «Реалом», – признался бразилец.

Роналдо выигрывал с «Барселоной» Кубок обладателей кубков (будущий Кубок УЕФА), с побеждал в Кубке УЕФА, а с – в Межконтинентальном кубке. С «Крузейро» и «Коринтианс» он выигрывал Лигу Минейро и Лигу Паулиста соответственно, а также Кубок Бразилии.

В составе сборной Бразилии Роналдо по два раза выигрывал чемпионат мира и Кубок Америки, а также дважды становился обладателем «Золотого мяча».