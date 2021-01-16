Роналдо: «Отдал бы два пальца, чтобы выиграть Кубок Либертадорес и Лигу чемпионов»

Бывший форвард сборной Бразилии Роналдо признался, что ему не хватило побед в Кубке Либертадорес и Лиге чемпионов.
«Я отдал бы два пальца, один за победу в Кубке Либертадорес и еще один – за Лигу чемпионов. Жаль, что не победил в первом [турнире] с «Крузейро» или «Коринтианс», а во втором – с «Интером» или «Реалом», – признался бразилец.
Роналдо выигрывал с «Барселоной» Кубок обладателей кубков (будущий Кубок УЕФА), с «Интером» побеждал в Кубке УЕФА, а с «Реалом» – в Межконтинентальном кубке. С «Крузейро» и «Коринтианс» он выигрывал Лигу Минейро и Лигу Паулиста соответственно, а также Кубок Бразилии.
В составе сборной Бразилии Роналдо по два раза выигрывал чемпионат мира и Кубок Америки, а также дважды становился обладателем «Золотого мяча».