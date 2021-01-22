Андрей Панюков: «Сначала в «Аяччо» были уверены, что в России живут воинствующие расисты и агрессивные алкоголики»

Нападающий поделился воспоминаниями об отрезке карьеры, проведенном в «Аяччо».

– Не уверен, что там играют в футбол намного лучше, если брать индивидуальности. Имею в виду, что в нет Месси и Роналду, там можно конкурировать.

Конечно, поинтереснее, чем в ФНЛ, лидеры второй французской лиги вполне были бы рядом с десяткой в . Но самое главное в 18-19 лет – расти, а там идеальная среда. Всем дают шансы, какое-то игровое время будет, значит, можно работать.

– Французы на тебя нормально реагировали?

– Поначалу в «Аяччо», особенно африканцы, были уверены, что в России живут воинствующие расисты и агрессивные алкоголики, которые выпивают и несут ахинею. У нас это все, конечно, присутствует, но это история не про меня. Относились обычно, подшучивали, не более, – рассказал Панюков.

Форвард играл за с 2015 по 2016 год.