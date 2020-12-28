Моуринью об отставке Лэмпарда: «Футбол жесток, особенно современный»

Теги Челси Жозе Моуринью Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия Футбол

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал увольнение Фрэнка Лэмпарда из «Челси».

«Мне всегда грустно, когда коллега теряет работу. Фрэнк не просто коллега, а важный человек в моей карьере, поэтому мне жаль [что его уволили].

Но это показывает, что футбол жесток, особенно современный. Так что как только становишься тренером, понимаешь: рано или поздно это [отставка] случится с тобой», – сказал Моуринью.

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