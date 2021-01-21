Президент «Атлетико»: «Всегда знали, что Суарес – лучший центрфорвард в Европе»

Президент после матча с «Валенсией» (3:1) оценил шансы команды на победу в Ла Лиге и прокомментировал игру форварда .

«Чемпионат можно выиграть, а можно и проиграть. Сейчас середина сезона, впереди долгий путь. Мы лидируем, но впереди еще много матчей.

Когда до конца сезона останется три матча, тогда я скажу вам, что мы чемпионы. У нас сильная команда, и это вселяет уверенность перед следующими матчами. У нас все хорошо складывается, игроки знают, что от них требуется, мы забиваем и побеждаем.

Что касается игры Луиса Суареса, мы всегда знали, что он лучший центрфорвард в Европе. Нам повезло, что он теперь с нами, все мы счастливы», – сказал Сересо.