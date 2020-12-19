Правозащитники раскритиковали президента ФИФА Инфантино за участие в промо-ролике Саудовской Аравии

Правозащитная организация Amnesty International раскритиковала президента ФИФА Джанни Инфантино за съемку в ролике министерства спорта Саудовской Аравии.

Инфантино посетил Эр-Рияд, столицу Саудовской Аравии, где пообщался с футбольными и спортивными лидерами государства.

В ходе видео президент ФИФА, в частности, заявил: «То, что я испытал здесь, впечатляет, весь мир должен приехать в Саудовскую Аравию, чтобы увидеть это. Большие улучшения, произошедшие за последние два года, невероятны».

«Всем в ФИФА должно быть ясно, что Саудовская Аравия пытается использовать гламур и престиж спорта в качестве пиар-инструмента, чтобы отвлечь внимание от ужасных нарушений прав человека.

Вызывает беспокойство то, что Джанни Инфантино, по-видимому, одобрил видео, в котором он приветствует «величие» Саудовской Аравии, но ничего не говорит о жестоких репрессиях против правозащитников, включая таких людей, как Луджайн аль-Хатлуль, которую приговорили к тюремному заключению всего несколько дней назад.

Мы призываем господина Инфантино прояснить обстоятельства его появления в этом видео и сделать заявление, в котором выражается поддержка заключенным в тюрьму правозащитникам, таким как Луджайн аль-Хатлуль», – говорится в заявлении Amnesty International.

Аль-Хатлуль, одна из самых известных борцов за права женщин в Саудовской Аравии, была приговорена к 5 годам и 8 месяцам тюремного заключения на основании закона о борьбе с терроризмом – за «попытку дестабилизировать королевство».

В Саудовской Аравии запустили женский чемпионат по футболу. Еще два года назад женщин там даже не пускали на стадионы