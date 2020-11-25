У «Милана» 23 очка после 9 туров – лучший результат с 1994-го. Серия без поражений в лиге – 21 матч

обыграл «Фиорентину» (2:0) в матче 9-го тура Серии А.

«Россонери» набрали 23 очка за 9 первых туров, что является лучшим результатом клуба с 1994 года (когда в Серии А начали начислять 3 очка за победу).

Команда Стефано Пиоли продлила серию без поражений в чемпионате Италии – с учетом прошлого сезона она составляет 21 игру (16 побед, 5 ничьих).

«Милан» лидирует в турнирной таблице Серии А с 5-очковым отрывом от «Интера» и «Сассуоло». У «Ювентуса» и «Ромы» на 6 очков меньше, но у римлян есть игра в запасе.