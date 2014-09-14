Антона Фердинанда оскорбили на расовой почве в комментариях к посту о документалке про расизм и Терри

Бывший защитник «Вест Хэма» и «Куинз Парк Рейнджерс» Антон Фердинанд подвергся расистским оскорблениям.

Фердинанд рекламировал в инстаграме свой документальный фильм : футбол, расизм и я», где экс-игрок рассказывает о том, как бывший защитник «Челси» позволил себе расистские высказывания в его адрес.

Один из подписчиков прокомментировал пост Фердинанда о фильме при помощи эмодзи с бананом и обезьяной. Социальную сеть уже уведомили об инциденте.

Напомним, что 23 октября 2011 года в матче «синих» и «КПР» произошел конфликт между Терри и Фердинандом. Позже суд Вестминстера оправдал Терри, так как стороне обвинения не удалось доказать вину футболиста.

Однако в сентябре 2012 года Терри был дисквалифицирован на 4 матча чемпионата Англии и оштрафован на 220 тысяч фунтов. Решение приняла Футбольная ассоциация Англии (FA).