Марко Николич: «У «Локомотива» очень большие проблемы с концентрацией и дисциплиной»

Главный тренер ответил на вопросы после поражения от (1:5) в матче чемпионата .

– После «Атлетико» вы говорили, что надеетесь увидеть от игроков такую же отдачу. Довольны самоотдачей?

– Я никогда не критикую своих игроков публично.

Желание у них есть, но много матчей, когда не хватает концентрации. Многие путают желание и концентрацию.

– «Локомотиву» не хватило эмоций после «Атлетико»?

– Эмоции и желание – не одно и то же. Концентрация связана с дисциплиной.

У команды всегда есть желание и эмоции, но очевидно, что не хватает концентрации и дисциплины.

– «Локомотив» проиграл три матча подряд. Какие причины у этих поражений?

– Понятно, что график трудный, но я не хочу говорить об этом. Нужно готовиться к новой игре каждые два-три дня.

У нас нет проблем с желанием и эмоциями, но есть проблемы, чтобы сохранять концентрацию на матчи каждые два-три дня.

Когда теряешь концентрацию, теряешь дисциплину, начинаются ошибки, пропускаешь дешевые голы и упускаешь результат. У нас очень большие проблемы с концентрацией и дисциплиной.

– К будут санкции?

– Нет. Все ошибки на поле связаны друг с другом. Если первая позиция неправильная, будет неправильная вторая и третья – начинается цепь ошибок, – заявил Николич.

«Локомотив» не побеждает 6 матчей. Четыре из них клуб проиграл