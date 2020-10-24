Марко Николич: «У «Локомотива» очень большие проблемы с концентрацией и дисциплиной»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич ответил на вопросы после поражения от «Динамо» (1:5) в матче чемпионата РПЛ.
– После «Атлетико» вы говорили, что надеетесь увидеть от игроков такую же отдачу. Довольны самоотдачей?
– Я никогда не критикую своих игроков публично.
Желание у них есть, но много матчей, когда не хватает концентрации. Многие путают желание и концентрацию.
– «Локомотиву» не хватило эмоций после «Атлетико»?
– Эмоции и желание – не одно и то же. Концентрация связана с дисциплиной.
У команды всегда есть желание и эмоции, но очевидно, что не хватает концентрации и дисциплины.
– «Локомотив» проиграл три матча подряд. Какие причины у этих поражений?
– Понятно, что график трудный, но я не хочу говорить об этом. Нужно готовиться к новой игре каждые два-три дня.
У нас нет проблем с желанием и эмоциями, но есть проблемы, чтобы сохранять концентрацию на матчи каждые два-три дня.
Когда теряешь концентрацию, теряешь дисциплину, начинаются ошибки, пропускаешь дешевые голы и упускаешь результат. У нас очень большие проблемы с концентрацией и дисциплиной.
– К Слободану Райковичу будут санкции?
– Нет. Все ошибки на поле связаны друг с другом. Если первая позиция неправильная, будет неправильная вторая и третья – начинается цепь ошибок, – заявил Николич.
«Локомотив» не побеждает 6 матчей. Четыре из них клуб проиграл