«Зениту» надо беречь Семака. Он может стать такой же легендой, как Семин для «Локо». Сабитов о тренере петербуржцев

Тренер «Риги» выразил поддержку коллеге Сергею Семаку, чей «Зенит» в среду проиграл дортмундской «Боруссии» (0:2) в чемпионов.

«Зенит» полностью изменил тактический рисунок, ушел в глухую оборону и сыграл конкретным автобусом. Но это Лига чемпионов, и команды такого уровня, как «Боруссия», все равно рано или поздно разболтают твою оборону, поэтому нужно предъявлять им и другие козыри.

Семака надо обязательно оставлять. Если взглянуть на историю «Зенита» последних лет, то мы увидим, что приход туда каждого нового тренера воспринимался на ура, но через год или пару лет ему уже подыскивали смену.

Семака назначили по остаточному варианту – он не был главным кандидатом. Но он справился, выиграв два подряд чемпионства. Да, амбиции «Зенита» наверняка подразумевают первичность успехов в Лиге чемпионов по сравнению с чемпионатом России, но, опять же, быструю смену тренеров там уже проходили. К примеру, Почеттино – классный специалист, но с ним тоже наверняка сначала будет здорово, а потом начнут искать другого тренера.

«Зениту» надо беречь Семака, ограждать его от негатива и помогать развиваться дальше. Не надо его теребить и раскачивать лодку – пусть он спокойно работает, обеспечьте ему максимально благоприятный режим.

На мой взгляд, Семак – идеальный вариант для , и я бы хотел видеть его на этой должности как можно дольше. У него есть предпосылки, чтобы стать для питерского клуба такой же легендой, как Семин – для , – сказал Сабитов.

«Зенит» тонет в ЛЧ – 0 ударов в створ «Дортмунда». Семак даже убрал Дзюбу в перерыве