Ткаченко о том, почему Чалов не перешел в «Кристал Пэлас»: «Было важно, чтобы этот актив находился на балансе ЦСКА»

Глава компании ProSports Management Герман Ткаченко оценил перспективы форварда ЦСКА Федора Чалова уехать в европейскую лигу.

– Английский агент поможет Чалову уехать в Европу? В Англию?

– Ну, мне кажется, сейчас не нужно говорить, поможет английский, египетский агент... Кстати, этот парень нормальный, это агент Слуцкого, знаете, да?

Он действительно умеет и хорошо работает. Но оценка должна быть не национальности, а качества человека. Это очень важно. Насколько он имеет контакты для того, чтобы работать.

А самое главное здесь – какие отношения между ними, чтобы русский клиент не оказался на периферии его интересов.

– У вас была успешная история со Смоловым. Ваш другой клиент, Шомуродов, высоко котируется в Европе. Какие качества должны быть у представителя футболиста...

– Давайте я сформулирую. Что главное для того, чтобы человек мог уехать? Главное – это качества. Если есть качества, востребованные в той или иной команде, – это является главным. А второе – это умение преодолеть вот это предубеждение, которое есть к футболистам с постсоветского пространства.

Мы много общались с разными командами: «Ну русские, ну блин, им всегда нужна какая-то дополнительная поддержка для адаптации».

Скауты, спортивный департамент клуба умеют оценивать качества. Это качество должно быть продемонстрировано на протяжении какого-то времени.

У Чалова, мы понимаем, это голы в чемпионате, голы в Лиге Европы и особенно в Лиге чемпионов. Это его возраст. Это спокойствие, с которым он мог забивать. Эти качества сформировали интерес. Но, к сожалению, ничего не вышло.

И это тоже умение агента адекватно оценивать: можешь ли ты решить не только с в данном случае, но и с продавцом? Ну представляете, да, как было?

Последние дни, Чалов вошел в список из трех-пяти футболистов, те отпали, поэтому и пришло такое сумасшедшее предложение. Наверное, он думал: «Ну что за 25 отпустят». Не отпустили.

Виноват в этом агент? Ну тоже виноват. Почему? Ну я думаю, что это было связано с переходом клуба [под контроль ВЭБ], было важно, чтобы этот актив находился на балансе клуба.

25 млн или нет, но какое-то большое предложение было, оно бы платилось лет 5. А в балансе сегодня есть актив, на тот момент это было, к сожалению, важнее, – сказал Ткаченко.

Ранее сообщалось, что Чалов интересен «Кристал Пэлас», «Вест Хэму» и «Брайтону», а трансфер оценивается в 25 млн фунтов.