Серджиньо Дест: «Бавария» – невероятный клуб, но я слушал свое сердце. «Барса» – правильный выбор»

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Защитник «Барселоны» Серджиньо Дест подтвердил, что мог перейти в «Баварию».

«Бавария» – это невероятный клуб, но я послушал свое сердце. «Барселона» – это правильный выбор для меня».

О том, сыграет ли он на этих выходных

«Было бы чудесно, если бы я сыграл.

Я смотрел много видео с Дани Алвесом на YouTube, он является моим ориентиром, и я до сих пор учусь у него. Хочу расспросить игроков «Барсы» о нем», – сказал Дест на своей презентации.

Каталонский клуб объявил о переходе 19-летнего американца вчера. Дест подписал с «Барсой» контракт на 5 лет. Его отступные – 400 млн евро.

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