Чемпионат Англии. «МЮ» в гостях у «Лестера», «Челси» против «Вулверхэмптона»

В заключительном туре АПЛ «Ливерпуль» играет на выезде с «Ньюкаслом», «Манчестер Юнайтед» – с «Лестером», «Манчестер Сити» принимает «Норвич», «Челси» – «Вулверхэмптон», а «Арсенал» встречается с «Уотфордом».

Чемпионат Англии

38-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

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