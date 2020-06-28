Чемпионат Англии. «МЮ» в гостях у «Лестера», «Челси» против «Вулверхэмптона»

В заключительном туре АПЛ «Ливерпуль» играет на выезде с «Ньюкаслом», «Манчестер Юнайтед» – с «Лестером», «Манчестер Сити» принимает «Норвич», «Челси» – «Вулверхэмптон», а «Арсенал» встречается с «Уотфордом».
Чемпионат Англии
38-й тур
- Дата проведения
- 26 июля, 18.00, «Олимпийский стадион»
- Дата проведения
- 26 июля, 18.00, «Сент-Мэрис»
- Дата проведения
- 26 июля, 18.00, «Сент-Джеймс Парк»
- Дата проведения
- 26 июля, 18.00, «Этихад Стэдиум»
- Дата проведения
- 26 июля, 18.00, «Кинг Пауэр»
- Дата проведения
- 26 июля, 18.00, «Гудисон Парк»
- Дата проведения
- 26 июля, 18.00, «Селхерст Парк»
- Дата проведения
- 26 июля, 18.00, «Стэмфорд Бридж»
- Дата проведения
- 26 июля, 18.00, «Терф Мур»
- Дата проведения
- 26 июля, 18.00, «Эмирейтс»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.