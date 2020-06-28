Чемпионат Англии. «МЮ» в гостях у «Лестера», «Челси» против «Вулверхэмптона»

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В заключительном туре АПЛ «Ливерпуль» играет на выезде с «Ньюкаслом», «Манчестер Юнайтед» – с «Лестером», «Манчестер Сити» принимает «Норвич», «Челси» – «Вулверхэмптон», а «Арсенал» встречается с «Уотфордом».

Чемпионат Англии

38-й тур

Вест Хэм – Астон Вилла
Дата проведения
26 июля, 18.00, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика

 

Саутгемптон – Шеффилд Юнайтед
Дата проведения
26 июля, 18.00, «Сент-Мэрис»
превью матча онлайн статистика

 

Ньюкасл – Ливерпуль
Дата проведения
26 июля, 18.00, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Манчестер Сити – Норвич
Дата проведения
26 июля, 18.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Лестер – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
26 июля, 18.00, «Кинг Пауэр»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Эвертон – Борнмут
Дата проведения
26 июля, 18.00, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Кристал Пэлас – Тоттенхэм
Дата проведения
26 июля, 18.00, «Селхерст Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Челси – Вулверхэмптон
Дата проведения
26 июля, 18.00, «Стэмфорд Бридж»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Бернли – Брайтон
Дата проведения
26 июля, 18.00, «Терф Мур»
превью матча онлайн статистика

 

Арсенал – Уотфорд
Дата проведения
26 июля, 18.00, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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