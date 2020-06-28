Иммобиле забил 32-й, 33-й и 34-й голы в Серии А и оторвался от Роналду на 4 мяча

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле сделал хет-трик в матче 36-го тура Серии А с «Вероной» (5:1).
На 45-й минуте он реализовал пенальти. На 83-й минуте Чиро забил с игры, а в добавленное время реализовал еще один пенальти.
Это 32-й, 33-й и 34-й голы Иммобиле в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии. Он опережает нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду на 4 мяча.
Нападающий «Лацио» стал первым итальянцем в истории чемпионата Италии, добравшимся до отметки в 34 гола за сезон. Экс-форвард «Интера» Антонио Анджелильо в сезоне-1958/59 забивал 33 раза.
Подробнее со статистикой Чиро можно ознакомиться здесь.