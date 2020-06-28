Иммобиле забил 32-й, 33-й и 34-й голы в Серии А и оторвался от Роналду на 4 мяча

Нападающий сделал хет-трик в матче 36-го тура Серии А с «Вероной» (5:1).

На 45-й минуте он реализовал пенальти. На 83-й минуте Чиро забил с игры, а в добавленное время реализовал еще один пенальти.

Это 32-й, 33-й и 34-й голы Иммобиле в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии. Он опережает нападающего на 4 мяча.

Нападающий «Лацио» стал первым итальянцем в истории чемпионата Италии, добравшимся до отметки в 34 гола за сезон. Экс-форвард «Интера» Антонио Анджелильо в сезоне-1958/59 забивал 33 раза.

Подробнее со статистикой Чиро можно ознакомиться здесь.