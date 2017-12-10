Григорий Родченков: «СССР бойкотировал Игры-1984 в Лос-Анджелесе, так как в США не пустили корабль с секретной допинговой лабораторией»

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории в своей книге «Как я развалил секретную допинг-империю Путина» рассказал о настоящих причинах бойкота Игр-1984 Советским Союзом.

По словам Родченкова, причина бойкота была в том, что советские власти не смогли организовать секретную допинговую лабораторию в США.

Эта лаборатория была спрятана на борту лайнера. СССР хотел отправить корабль к побережью США, но в Лос-Анджелесе судно не пустили в порт. К тому же антидопинговая лаборатория в США заявила, что во время Игр сможет определять стероиды в допинг-пробах спортсменов, что ставило под удар выступление всей советской сборной, которая плотно сидела на допинге.

Идея с секретной лабораторией на корабле все же была опробована, но уже на Олимпиаде-1988 в Сеуле. Тогда лабораторию разместили на круизном лайнере «Михаил Шолохов». И именно Родченков отвечал за ее работу.

Родченков ожил к отстранению России. После побега в США нам его так и не показали (маска и грим не в счет)

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