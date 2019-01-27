Чемпионка Европы Бойкова: «Приведите Крым в порядок! Разруха и бедность, царящие в этих краях, отталкивают и вызывают сожаление»

Российская фигуристка, чемпионка Европы-2020 в парном катании Александра Бойкова поделилась впечатлениями от путешествия по Крыму.

«Хотите словить кайф? Съездите в Новый Свет! Честно, я долго не хотела писать разгромный обзор на Крым, но Новый Свет и дорога туда меня добили.

Вот от Ялты до Нового Света примерно 100 км, и кажется, что за 1,5 часа ты уж точно доедешь, но не тут-то было. В одну сторону мы ехали 4,5 часа! И не потому, что наш водитель был плох или медлителен, нет, а потому, что дороги ужасные и кругом горные серпантины.

По дороге ты проезжаешь несколько городков, и, честно говоря, становится жалко тех людей, которые в них живут. Вот ты живешь на берегу моря, и кажется, что лучше ничего и не представить. Но та разруха и бедность, царящие в этих краях, просто отталкивают и вызывают сожаление.

Нет никакой инфраструктуры, и местным жителям, а тем более туристам там просто нечем заняться. Я уверена, что во многих нецентральных районах России происходит такая же ситуация, но если Крым считается одним из лучших курортов России, то, пожалуйста, приведите его в порядок!

Если же говорить непосредственно о Новом Свете, то, конечно, он знаменит своей исторической подоплекой, Голицынским винзаводом, Голицынской тропой, гротом Шаляпина и красивыми видами. Тут один совет: даже если стоит неимоверная жара, не стоит купаться в Зеленой бухте: из-за волн там мутная вода, а из-за огромного туристического потока – яблоку негде упасть.

Именно поэтому я предлагаю пройтись по Голицынской тропе хотя бы до грота Шаляпина, перед которым есть маленькая бухточка с чистейшей водой. Да, она находится среди камней, и поэтому туда стоит особенно аккуратно заходить, но зато там практически нет народу, теплая вода и нет волн.

Если вы решитесь пройти всю Голицынскую тропу, то готовьтесь к сильному порывистому ветру и лестницам, от которых захватывает дух (ибо ужасно страшно свалиться в обрыв), но к тому же и довольно красивым видам на море и скалы.

И тут мы подходим к самому прекрасному чувству за всю поездку: когда же ты героически преодолел 2600 метров тропы и можжевеловую рощу, самое лучшее, что ты мог сделать за эти 9 часов поездки – это снять кеды! Вот правда, это действо помогает словить нереальный кайф» – написала Бойкова.