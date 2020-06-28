«Юве» станет чемпионом, если обыграет «Сампдорию». Онлайн-трансляция начнется в 22:45

В 36-м туре Серии А «Ювентус» принимает на своем поле «Сампдорию».

Команда Маурицио Сарри лидирует в чемпионате, опережая «Аталанту» на 5 очков и «Интер» на 4 очка, проведя при этом на одну игру меньше, и в случае победы сегодня гарантирует себе чемпионский титул, который станет для клуба 9-м подряд.

В случае равенства очков с «Аталантой» или с «Интером» «бьянконери» будут выше за счет личных встреч.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Сампдория».

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