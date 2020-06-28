⚪️⚫️«Ювентус» 9-й раз подряд стал чемпионом Италии. Это рекорд лиг топ-5

досрочно стал чемпионом Италии по итогам 36-го тура Серии А.

Туринский клуб завоевал девятый титул подряд и обновил свой же рекорд – более продолжительных чемпионских серий в пяти ведущих европейских лигах не было.

В минувшем сезоне «Ювентус» в восьмой раз подряд стал чемпионом, превзойдя достижение , который с 2002 по 2008 год взял семь титулов во Франции.

В нынешнем сезоне восьмой раз кряду чемпионом Германии стала .

«Юве» – чемпион, который не нравится собственным болельщикам. Но Сарри нельзя увольнять

Фото: твиттер «Ювентуса»