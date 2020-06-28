⚪️⚫️«Ювентус» 9-й раз подряд стал чемпионом Италии. Это рекорд лиг топ-5

«Ювентус» досрочно стал чемпионом Италии по итогам 36-го тура Серии А.
Туринский клуб завоевал девятый титул подряд и обновил свой же рекорд – более продолжительных чемпионских серий в пяти ведущих европейских лигах не было.
В минувшем сезоне «Ювентус» в восьмой раз подряд стал чемпионом, превзойдя достижение «Лиона», который с 2002 по 2008 год взял семь титулов во Франции.
В нынешнем сезоне восьмой раз кряду чемпионом Германии стала «Бавария».
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Фото: твиттер «Ювентуса»