«Спартак» про 4 отмененных гола «Сассуоло» за матч: «Нам это знакомо»

«Спартак» в соцсетях высказался о ситуации в матче Серии А «Наполи» – «Сассуоло» (2:0).

Гости забили 4 гола, но все они были отменены после обращения арбитра к системе ВАР.

«Нам знакомо это чувство, «Сассуоло», – говорится в сообщении англоязычного твиттер-аккаунта красно-белых.

В летней части сезона несколько голов московской команды были отменены судьями после обращения к системе ВАР.

«Спартак» в твиттере: «Идем на рекорд: 7 дней без отмененных голов после ВАР»

❌ «Сассуоло» отгрузил 4 гола «Наполи» за час – все отменили из-за офсайдов. Спасибо ВАР: ни к чему не придраться