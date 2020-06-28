Иммобиле догнал Левандовского в споре за «Золотую бутсу», сделав хет-трик в игре с «Вероной»

Форвард сделал хет-трик в ворота «Вероны» (5:1) в 36-м туре Серии А.

На его счету теперь 34 мяча в 35 играх чемпионата Италии. Он оторвался от нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду на 4 гола в списке бомбардиров Серии А.

Иммобиле также догнал в споре за «Золотую бутсу» форварда «Баварии» Роберта Левандовского, у которого также 34 гола, только в 31 матче.

К тому же, два из трех голов «Вероне» были забиты Чиро с пенальти. Это позволило ему побить рекорд Серии А по голам с одиннадцатиметровой отметки – за ним теперь числятся 14 мячей с точки.

Подробнее со статистикой Иммобиле можно ознакомиться здесь.

Иммобиле забил 32-й, 33-й и 34-й голы в Серии А и оторвался от Роналду на 4 мяча