«Челси» предлагает 30 млн евро «Хетафе» за воспитанника «Барсы» Кукурелью

интересуется защитником Марком Кукурельей.

Лондонцы впервые заинтересовались испанцем еще в марте, а теперь готовы заплатить за него 30 миллионов евро, сообщает As.

Приоритетом для «Челси» был из «Лестера», но за него требуют 90 миллионов евро, поэтому тренер попросил предпринять попытку подписать Кукурелью.

В этом сезоне 22-летний игрок выступал за «Хетафе» на правах аренды. Он сыграл в 37 матчах , забил один гол и сделал шесть ассистов.

В июне «Хетафе» выкупил футболиста за 10 миллионов евро у «Барселоны», каталонский клуб получит 10% от суммы последующего трансфера.

Кукурелья – воспитанник академии «Барсы», в которую перешел в 2012 году из академии «Эспаньола».