«Челси» предлагает 30 млн евро «Хетафе» за воспитанника «Барсы» Кукурелью

«Челси» интересуется защитником «Хетафе» Марком Кукурельей.
Лондонцы впервые заинтересовались испанцем еще в марте, а теперь готовы заплатить за него 30 миллионов евро, сообщает As.
Приоритетом для «Челси» был Бен Чилуэлл из «Лестера», но за него требуют 90 миллионов евро, поэтому тренер Фрэнк Лэмпард попросил предпринять попытку подписать Кукурелью.
В этом сезоне 22-летний игрок выступал за «Хетафе» на правах аренды. Он сыграл в 37 матчах Ла Лиги, забил один гол и сделал шесть ассистов.
В июне «Хетафе» выкупил футболиста за 10 миллионов евро у «Барселоны», каталонский клуб получит 10% от суммы последующего трансфера.
Кукурелья – воспитанник академии «Барсы», в которую перешел в 2012 году из академии «Эспаньола».