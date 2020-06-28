«Лестер», «Тоттенхэм» и «Арсенал» или «Вулверхэмптон» сыграют в Лиге Европы

Определились две из трех команд АПЛ, которые примут участие в следующем розыгрыше Лиги Европы.

занял пятое место в чемпионате и сыграет в групповом этапе еврокубка.

, занявший шестое место, начнет выступление в с квалификационного раунда.

Еще один участник турнира определится по итогам Кубка Англии. Если (8-е место в АПЛ) в финале обыграет «Челси», то «пушкари» выйдут в ЛЕ.

Если Кубок возьмет «Челси», то в Лигу Европы выйдет , занявший 7-е место в .