«Лестер», «Тоттенхэм» и «Арсенал» или «Вулверхэмптон» сыграют в Лиге Европы

Определились две из трех команд АПЛ, которые примут участие в следующем розыгрыше Лиги Европы.
«Лестер» занял пятое место в чемпионате и сыграет в групповом этапе еврокубка.
«Тоттенхэм», занявший шестое место, начнет выступление в Лиге Европы с квалификационного раунда.
Еще один участник турнира определится по итогам Кубка Англии. Если «Арсенал» (8-е место в АПЛ) в финале обыграет «Челси», то «пушкари» выйдут в ЛЕ.
Если Кубок возьмет «Челси», то в Лигу Европы выйдет «Вулверхэмптон», занявший 7-е место в АПЛ.