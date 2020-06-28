Матч «Ман Сити» – «Реал» состоится, несмотря на 14-дневный карантин для въезжающих из Испании

Матч 1/8 финала ги чемпионов «Манчестер Сити» – (первая игра – 2:1) состоится.

Правительство Великобритании ввело с сегодняшнего дня 14-дневный карантин для тех, кто въезжает из Испании, где вновь зафиксирован рост числа больных коронавирусом.

The Guardian пишет, что игра в Лиге чемпионов попадает под исключение, введенное для спортивных команд и съемочных групп. Об этом исключении объявил министр культуры Оливер Доуден.

Матч – «Реал» должен пройти 7 августа на стадионе .