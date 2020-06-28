«Спартак» в твиттере: «Идем на рекорд: 7 дней без отмененных голов после ВАР»

«Спартак» в твиттере пошутил на тему судейства.

«Идем на рекорд: 7 дней без отмененных голов «Спартака» после просмотра ВАР», – говорится в сообщении «Спартака» в твиттере.

Последний матч в сезоне «Спартак» провел 22 июля, когда в последнем туре обыграл «Рубин» (2:1).

В летней части сезона несколько голов московской команды были отменены судьями после обращения к системе видеопомощи арбитрам (ВАР).

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