Талалаев возглавил «Ахмат». Он сменил Шалимова

Андрей Талалаев стал главным тренером «Ахмата».
Контракт со специалистом подписан на три года. 28 июля он будет представлен команде и проведет первую тренировку.
Ранее Талалаев ушел из «Крыльев Советов». Команда вылетела в Олимп-ФНЛ по итогам чемпионата. Тренер проработал в клубе меньше месяца. В этом сезоне он также возглавлял «Химки».
«Ахмат» по итогам сезона РПЛ занял 13-е место. С осени 2019-го года и до окончания сезона главным тренером клуба был Игорь Шалимов.
Мощные «Химки» создал Талалаев. Игроки называли тренера Клоппом, а себя – «Ливерпулем» из ФНЛ