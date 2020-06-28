Талалаев возглавил «Ахмат». Он сменил Шалимова

стал главным тренером .

Контракт со специалистом подписан на три года. 28 июля он будет представлен команде и проведет первую тренировку.

Ранее Талалаев ушел из . Команда вылетела в Олимп-ФНЛ по итогам чемпионата. Тренер проработал в клубе меньше месяца. В этом сезоне он также возглавлял «Химки».

«Ахмат» по итогам сезона занял 13-е место. С осени 2019-го года и до окончания сезона главным тренером клуба был .

Мощные «Химки» создал Талалаев. Игроки называли тренера Клоппом, а себя – «Ливерпулем» из ФНЛ