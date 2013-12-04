НБА. Контрольные матчи. «Оклахома-Сити» – «Филадельфия», «Торонто» сыграет с «Портлендом» и другие встречи

В воскресенье, 26 июля, продолжаются контрольные матчи перед рестартом сезона-2019/20 в НБА, который был прерван из-за коронавируса в марте.

сыграет с «Филадельфией», встретится с .

Каждая из 22 команд-участниц рестарта проведет по три контрольные встречи перед официальным возобновлением сезона 30 июля.

НБА

Контрольные матчи

Даллас – Индиана Дата проведения 26 июля, 23.00, «HP Field House » Онлайн матча

Мемфис – Хьюстон Дата проведения 27 июля, 03.00, «HP Field House » Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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