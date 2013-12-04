НБА. Контрольные матчи. «Оклахома-Сити» – «Филадельфия», «Торонто» сыграет с «Портлендом» и другие встречи

В воскресенье, 26 июля, продолжаются контрольные матчи перед рестартом сезона-2019/20 в НБА, который был прерван из-за коронавируса в марте.
«Оклахома-Сити» сыграет с «Филадельфией», «Торонто» встретится с «Портлендом».
Каждая из 22 команд-участниц рестарта проведет по три контрольные встречи перед официальным возобновлением сезона 30 июля.
НБА
Контрольные матчи
- Дата проведения
- 26 июля, 19.00, «HP Field House »
- Дата проведения
- 26 июля, 20.30, «VISA Athletic Center»
- Дата проведения
- 26 июля, 23.00, «HP Field House »
- Дата проведения
- 27 июля, 01.00, «VISA Athletic Center»
- Дата проведения
- 27 июля, 03.00, «HP Field House »
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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