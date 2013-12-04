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    НБА. Контрольные матчи. «Оклахома-Сити» – «Филадельфия», «Торонто» сыграет с «Портлендом» и другие встречи

    Теги результаты Бостон Даллас Хьюстон Индиана Мемфис Филадельфия Финикс Портленд Торонто НБА Оклахома-Сити Баскетбол

    В воскресенье, 26 июля, продолжаются контрольные матчи перед рестартом сезона-2019/20 в НБА, который был прерван из-за коронавируса в марте.

    «Оклахома-Сити» сыграет с «Филадельфией», «Торонто» встретится с «Портлендом».

    Каждая из 22 команд-участниц рестарта проведет по три контрольные встречи перед официальным возобновлением сезона 30 июля. 

    НБА

    Контрольные матчи

    Оклахома-Сити – Филадельфия
    Дата проведения
    26 июля, 19.00, «HP Field House »
    Онлайн матча

    Бостон – Финикс
    Дата проведения
    26 июля, 20.30, «VISA Athletic Center»
    Онлайн матча

    Даллас – Индиана
    Дата проведения
    26 июля, 23.00, «HP Field House »
    Онлайн матча

    Торонто – Портленд
    Дата проведения
    27 июля, 01.00, «VISA Athletic Center»
    Онлайн матча

    Мемфис – Хьюстон
    Дата проведения
    27 июля, 03.00, «HP Field House »
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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