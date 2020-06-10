Эктор Бельерин: «Я единственный веган в «Арсенале». Сел на диету из-за здоровья»

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин рассказал, почему стал веганом.
– Я начал из-за здоровья, но со временем появились и другие причины вести этот образ жизни, например, сохранение животных.
После начала диеты моя социальная жизнь чуть усложнилась, потому что каждый раз, когда хожу в ресторан с друзьями, я в роли скучного парня.
– Есть еще веганы в «Арсенале»?
– Я единственный. Но несколько игроков проявили большой интерес к диете – даже парни из других команд спрашивают об этом, – сказал испанец.
Хэмилтон, Винус Уильямс и Бельерин – веганы. Почему они не едят мясо и полезно ли это?