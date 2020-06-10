Эктор Бельерин: «Я единственный веган в «Арсенале». Сел на диету из-за здоровья»

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Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин рассказал, почему стал веганом. 

– Я начал из-за здоровья, но со временем появились и другие причины вести этот образ жизни, например, сохранение животных.

После начала диеты моя социальная жизнь чуть усложнилась, потому что каждый раз, когда хожу в ресторан с друзьями, я в роли скучного парня. 

– Есть еще веганы в «Арсенале»?

– Я единственный. Но несколько игроков проявили большой интерес к диете – даже парни из других команд спрашивают об этом, – сказал испанец. 

Хэмилтон, Винус Уильямс и Бельерин – веганы. Почему они не едят мясо и полезно ли это?

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