Алексей Миранчук хочет получать в Италии не менее 2 млн евро в год. Есть интерес от «Лацио» и «Аталанты»

намерен продать полузащитника .

По данным , интерес к футболисту проявляют четыре итальянских клуба – «Милан», , и .

Пожелания Миранчука по контрактным условиям: это четырехлетнее соглашение с зарплатой не менее двух миллионов евро плюс бонусы.

Любой клуб, который сделает такое предложение, получит приоритет. Отмечается, что рассчитывает включить в сделку защитника Диего Лаксальта.

В прошедшем сезоне 24-летний Миранчук забил 12 голов и сделал 5 передач в 27 матчах. Его статистику можно посмотреть здесь.