Алексей Миранчук хочет получать в Италии не менее 2 млн евро в год. Есть интерес от «Лацио» и «Аталанты»

«Локомотив» намерен продать полузащитника Алексея Миранчука.
По данным «Спорт-Экспресса», интерес к футболисту проявляют четыре итальянских клуба – «Милан», «Лацио», «Фиорентина» и «Аталанта».
Пожелания Миранчука по контрактным условиям: это четырехлетнее соглашение с зарплатой не менее двух миллионов евро плюс бонусы.
Любой клуб, который сделает такое предложение, получит приоритет. Отмечается, что «Милан» рассчитывает включить в сделку защитника Диего Лаксальта.
В прошедшем сезоне РПЛ 24-летний Миранчук забил 12 голов и сделал 5 передач в 27 матчах. Его статистику можно посмотреть здесь.