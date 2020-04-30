Тедеско с четверга начнет проводить тренировки «Спартака». Он отбыл карантин

Главный тренер «Спартака» завтра снова начнет руководить командой на тренировках.

Сегодня, 3 июня, – последний день карантина 34-летнего специалиста.

По информации «РБ-Спорт», первая тренировка красно-белых под руководством Тедеско пройдет уже завтра .

Занятия в отсутствие Тедеско проводил серб Влад Чепзанович. С ним у хавбека «Спартака» Аяза Гулиева случился конфликт, после чего игрока отправили в дубль.

20 мая тренерский штаб красно-белых, а также четверо футболистов – , , Гус Тил и – самолетом из Берлина вернулись в Москву.

Футболисты и тренеры провели 14 дней на карантине в Тарасовке и теперь, когда он завершен, смогут присоединиться к остальной команде.

РПЛ, я не могу без тебя. Открытое письмо Глеба Чернявского

Гулиев вылетел из «Спартака» – и тут не о чем грустить