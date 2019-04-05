Владимир Плющев: «Панарин начинает понимать: сидя с телефоном на золотом унитазе, рановато учить кого-то жизни»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о реакции российских хоккеистов на беспорядки в США.

– В этом плане радует . Он постарше и начинает понимать, что, сидя с телефоном на золотом унитазе, учить кого-то жизни еще рановато. Для этого нужны знания, опыт, понимание различных культур. Мне нравится, что Панарин не попал в ту ловушку, в которую так легко угодил Задоров.

– В Штатах есть и еще один большой хоккейный политолог – . Но знаменитый вратарь сразу же из Нью-Джерси уведомил, что за политикой уже не следит...

– Ну вот видите, Илья – самый опытный, а потому изящнее всех спрыгнул с темы. Рад за Брызгалова, симпатизирую ему еще с тех времен, когда 23 года назад в составе сборной России на первых юношеских Олимпийских играх мы вместе выиграли золото. Илья – типичный вратарь, он всегда на своей волне. И он многого добился в своей хоккейной карьере.

Думаю, сейчас ему необходимо найти себя в жизни после хоккея. Как только найдет, веселые интервью исчезнут.

– В целом вся эта околохоккейная история на пользу нашим правдорубам?

– Думаю, да. Они начали догадываться, что все совсем не так просто и однозначно, как им вкладывают в мозги, и их внешне благополучная жизнь в один момент может измениться. Надо понимать, что американцы не дурачки, а очень прагматичные ребята, никакими прогибами их благосклонность не завоюешь.

Напоследок напомню классическую русскую пословицу: «Не плюй в колодец – пригодится воды напиться». И те наши хоккейные журналисты, которые будут звонить в Нью-Йорки с Денверами и провоцировать наших не всегда зрелых хоккеистов на разговоры о политике, должны эту пословицу своим собеседникам постоянно повторять. Для них это будет самый главный и самый полезный урок политологии, – сказал Плющев.

Брызгалов о протестах в США: «Не смотрю телевизор последние месяцы. Нет дела до политических новостей»

Плющев о словах Задорова: «Сочинение во многом американское. Не удивлюсь, если были соавторы»

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