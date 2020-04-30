«Ман Сити» интересуется Серджи Роберто. «Барса» согласится только на продажу, на обмен – нет

интересуется универсальным полузащитником «Барселоны» .

28-летний хавбек, способный сыграть практически на любой позиции в центре поля или в защите, хорошо знаком главному тренеру «горожан» и директору клуба .

Руководство «Барселоны» в ответ на запрос «Сити» попросило время на раздумья. Одно из требований каталонцев – Роберто не будет обменян, рассматривается только продажа футболиста.

Бегиристайн ждет ответа «Барсы», после чего стороны смогут приступить к переговорам официально.