«Ман Сити» интересуется Серджи Роберто. «Барса» согласится только на продажу, на обмен – нет

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«Манчестер Сити» интересуется универсальным полузащитником «Барселоны» Серджи Роберто.

28-летний хавбек, способный сыграть практически на любой позиции в центре поля или в защите, хорошо знаком главному тренеру «горожан» Пепу Гвардиоле и директору клуба Чики Бегиристайну.

Руководство «Барселоны» в ответ на запрос «Сити» попросило время на раздумья. Одно из требований каталонцев – Роберто не будет обменян, рассматривается только продажа футболиста.

Бегиристайн ждет ответа «Барсы», после чего стороны смогут приступить к переговорам официально.

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