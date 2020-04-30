Роналду на 4 часа раньше прибыл на базу «Юве», чтобы потренироваться индивидуально

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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду с энтузиазмом относится к тренировкам.

Сегодня футболист прибыл на базу в Континассе в 12:52, чтобы позаниматься индивидуально. Роналду приступил к работе приблизительно на 4 часа раньше начала командной тренировки, которая запланирована на 17:00.

Отмечается, что практически все игроки «Ювентуса» находятся в хорошем физическом состоянии. Даже те, кто вернулся в расположение клуба позже большинства, как, например, форвард Гонсало Игуаин, приводят себя в форму.

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