Роналду на 4 часа раньше прибыл на базу «Юве», чтобы потренироваться индивидуально

Нападающий «Ювентуса» с энтузиазмом относится к тренировкам.

Сегодня футболист прибыл на базу в Континассе в 12:52, чтобы позаниматься индивидуально. Роналду приступил к работе приблизительно на 4 часа раньше начала командной тренировки, которая запланирована на 17:00.

Отмечается, что практически все игроки находятся в хорошем физическом состоянии. Даже те, кто вернулся в расположение клуба позже большинства, как, например, форвард , приводят себя в форму.