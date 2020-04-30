Джек Грилиш: «Де Брюйне – лучший в АПЛ. Он на уровне Месси, Роналду и Мбаппе»

Полузащитник Джек Грилиш признался, что хотел бы в ближайшие годы выйти на уровень, сопоставимый с игрой хавбека Кевина де Брюйне.

Англичанин упомянул бельгийца, отвечая на вопрос бывшего защитника «МЮ» Гари Невилла о том, с кем ему хотелось бы сравниться.

«Де Брюйне! Он мне просто очень нравится. Считаю, он невероятен. И я, наверное, в своей игре слегка пытаюсь основываться на его игре, особенно когда выхожу в роли восьмого номера.

По-моему, у де Брюйне есть абсолютно все. Он на столь многое способен, ему недостаточно отдают должное.

Де Брюйне, вероятно, лучший игрок в Премьер-лиге. И он где-то на уровне , и сейчас», – поделился мыслями Грилиш.

Де Брюйне мечтает сыграть с Роналду. Их качества действительно классно сочетаются