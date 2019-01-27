Туктамышева о переходе Трусовой к Плющенко «Точно не деньги сыграли роль. Были другие факторы – наверное, конкуренция»

Теги Евгений Плющенко сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Этери Тутберидзе переходы Александра Трусова деньги Фигурное катание

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева поделилась мнением насчет перехода Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

У Этери Тутберидзе гарантирован результат, а Евгений Плющенко, наверное, предложил продолжение карьеры – у него шоу, у него деньги. Это некая спортивная пенсия. Это продуманный ход Саши?

– Я не могу точно сказать, почему так получилось. Мне кажется, что даже если бы Саша осталась у Этери Тутберидзе, у нее все равно была бы хорошая «пенсия» в фигурном катании, потому что она неоднократно попадала в книгу рекордов Гиннесса, она суперпопулярна сейчас, у нее в этом плане все будет нормально.

Думаю, там сыграли другие факторы. И это точно не деньги. Когда спортсмен живет этим, то не бывает так, что «хочу перейти туда, потому что там больше денег». Речь идет о результатах.

А какие факторы тогда могли сыграть роль?

– Конкуренция, наверное. Мне кажется, что конкуренция была сильная, искали какие-то выходы. Когда три одиночницы мирового масштаба в одной группе – это тяжело, – сказала Туктамышева в прямом эфире Sportcast.

«Я не справлялась с волнением на тех стартах, где срывала прыжки». Первое интервью Трусовой после ухода от Тутберидзе

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