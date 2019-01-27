Туктамышева о переходе Трусовой к Плющенко «Точно не деньги сыграли роль. Были другие факторы – наверное, конкуренция»

Чемпионка мира по фигурному катанию поделилась мнением насчет перехода от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

– У Этери Тутберидзе гарантирован результат, а , наверное, предложил продолжение карьеры – у него шоу, у него деньги. Это некая спортивная пенсия. Это продуманный ход Саши?

– Я не могу точно сказать, почему так получилось. Мне кажется, что даже если бы Саша осталась у Этери Тутберидзе, у нее все равно была бы хорошая «пенсия» в фигурном катании, потому что она неоднократно попадала в книгу рекордов Гиннесса, она суперпопулярна сейчас, у нее в этом плане все будет нормально.

Думаю, там сыграли другие факторы. И это точно не деньги. Когда спортсмен живет этим, то не бывает так, что «хочу перейти туда, потому что там больше денег». Речь идет о результатах.

– А какие факторы тогда могли сыграть роль?

– Конкуренция, наверное. Мне кажется, что конкуренция была сильная, искали какие-то выходы. Когда три одиночницы мирового масштаба в одной группе – это тяжело, – сказала Туктамышева в прямом эфире Sportcast.

«Я не справлялась с волнением на тех стартах, где срывала прыжки». Первое интервью Трусовой после ухода от Тутберидзе