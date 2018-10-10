Сергей Харитонов: «Скоро обяжут ходить в перчатках и намордниках. Раньше этого не было – и жили спокойно»

Российский боец Bellator Сергей Харитонов считает, что паническое настроение вокруг пандемии коронавируса создается специально.

«Маски, во-первых, нисколько не защищают, а во-вторых, вредны. Надевая их, имеешь только больше шансов заболеть. А перчатки, если находишься в них больше 15 минут, начинают преть и становятся идеальной средой для размножения бактерий. Это страшно!

Я уверен, что сейчас определенный круг людей очень сильно заинтересован в этих масках, перчатках. У меня есть определенные факты. Но не буду говорить, откуда у меня источники. Уже налажено производство масок, перчаток.

Думаю, что осенью или даже раньше обяжут все предприятия закупить маски, перчатки. Маска — она на три-четыре, максимум пять часов. То есть за рабочий день нужно будет поменять две-три маски. Представляете, какой это бизнес, каким будет оборот! В нашей стране 140 миллионов человек. Умножьте 140 на три.

Обяжут ходить в перчатках и намордниках. Раньше этого не было — и жили спокойно. Все было нормально. Не было никакого карантина. Можно сравнить статистику — сколько народа умерло от гриппа, пневмонии, туберкулеза и сколько от коронавируса.

Согласен, что ситуация непростая, что есть очаги заражения. Куда ни приеду, везде — там заболели, тут заболели. Спрашиваю: а кто-то из вас болел? Отвечают, что нет. Так откуда эти огромные цифры берутся, что все болеют вокруг?» – сказал Харитонов.

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