Сайт донецкого «Спартака» перестал работать. Ранее сообщалось, что команда из ДНР примет участие в Высшей лиге России по мини-футболу

Сайт мини-футбольного клуба «Спартак-Донецк» перестал работать.

Ранее по адресу spartakdn.ru находилась страница команды, сейчас она не работает.

1 июня появилась информация о том, что донецкий клуб будет выступать в Высшей лиге России по мини-футболу. При этом на сайте команды упоминалось, что «Спартак» будет представлять ДНР – непризнанное государственное образование, провозгласившее независимость от Украины весной 2014-го года.

На сайте Ассоциации мини-футбола России ( ) говорилось, что команда зарегистрирована в Ростовской области. Позднее сайт «Спартака» удалил информацию о ДНР из пресс-релиза, посвященного конференции АМФР. Несмотря на это, в контактах команды остался адрес «ДНР – город Донецк». У Sports.ru есть скрины сайта «Спартака».

Кроме того, в соцсетях команды – инстаграме и VK – исчезло упоминание о том, что руководители клуба участвовали в конференции АМФР.

Прошлый сезон команда провела в чемпионате Донецкой Народной Республики, а домашние матчи «Спартак» проводил в Донецке. Президент клуба Юрий Сироватко является министром юстиции Донецкой Народной Республики.

В нашу лигу рвется чемпион ДНР – «Спартак-Донецк». Клуб зарегистрировали в Ростовской области, но все равно это большие риски для РФС