Немецкий футбольный союз не накажет игроков за жесты, связанные с гибелью Флойда в США

Немецкий футбольный союз обнародовал итоги проверки, проведенной после 29-го тура Бундеслиги.

Некоторые игроки во время матчей выступили с жестами, связанными с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.

Темнокожий гражданин США скончался после того, как был задержан в Миннеаполисе. Полицейский Дерек Шовин несколько минут удерживал шею Флойда коленом. Широко разошедшаяся видеозапись этого момента привела к протестам в США, многие спортсмены поддержали массовые акции.

Во время матчей Бундеслиги игроки дортмундской и продемонстрировали футболки с лозунгом «Правосудие для Джорджа Флойда». Полузащитник Уэстон Маккенни сыграл со специальной повязкой. Нападающий менхенгладбахской «Боруссии» демонстративно встал на колено.

В связи с этими жестами Немецкий футбольный союз инициировал проверку. По ее итогам контрольный комитет решил не применять каких-либо санкций к футболистам.

В заявлении Немецкого футбольного союза отмечается, что действия игроков имели антирасистскую направленность и были выражением солидарности. Организация намерена и в предстоящие игровые дни придерживаться той же линии в оценке жестов, связанных с гибелью Флойда.

Санчо, Тюрам, Кьеллини, Леброн, весь «Ливерпуль» и другие спортсмены тоже возмущены из-за убийства Флойда