Жена Малкина о паспорте США и Putin Team: «Женя очень уважает своего президента. Не вижу противоречий»

Анна Кастерова, супруга форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина, поделилась мыслями касательно взаимоотношений России и США.

– Как ответите людям, которые считают, что есть противоречие между участием в Putin Team и американским паспортом?

– А какие могут быть противоречия? Америка разве враг России? Да, у стран есть какие-то нерешенные политические вопросы. Но это две огромные державы.

Опять же, здоровая конкуренция. Может быть, люди, которые так говорят, чувствуют к американцам какую-то зависть. Я не совсем понимаю эту реакцию, потому что сама нахожусь в США. Но сильного политического противостояния между Россией и Штатами я не вижу.

Женя очень уважает своего президента. Когда он приезжает в Россию, они проводят время вместе на льду. Почему бы ему его не поддержать? Я не вижу каких-то противоречий. Разве Путин и Трамп не пожимают друг другу руку? – сказала Кастерова.

Оказалось, что у Малкина есть американский паспорт. Он состоит в Putin Team и критиковал Панарина