«Реал» попробует приобрести Санчо летом 2021 года

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Джейдон Санчо Футбол

Молодой полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо входит в сферу интересов «Реала».

Мадридский клуб в последние годы придерживается стратегии приглашать преимущественно молодых талантливых футболистов.

По информации As, посодействовать трансферу 20-летнего хавбека могут хорошие отношения «Реала» и «Боруссии».

Ключевую роль сыграет и мнение самого англичанина, на которого также претендуют «Манчестер Юнайтед» и другие европейские топ-клубы.

«Реал» видит Санчо в команде в рамках долгосрочного проекта. Клуб рассчитывает приобрести его летом 2021 года, так как в этом году мадридцы, скорее всего, откажутся от больших покупок.

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья