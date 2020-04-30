«Реал» попробует приобрести Санчо летом 2021 года

Молодой полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо входит в сферу интересов «Реала».
Мадридский клуб в последние годы придерживается стратегии приглашать преимущественно молодых талантливых футболистов.
По информации As, посодействовать трансферу 20-летнего хавбека могут хорошие отношения «Реала» и «Боруссии».
Ключевую роль сыграет и мнение самого англичанина, на которого также претендуют «Манчестер Юнайтед» и другие европейские топ-клубы.
«Реал» видит Санчо в команде в рамках долгосрочного проекта. Клуб рассчитывает приобрести его летом 2021 года, так как в этом году мадридцы, скорее всего, откажутся от больших покупок.