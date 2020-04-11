Гвардиола звонил хавбеку «Милана» Беннасеру. Отступные игрока – 50 млн евро

Полузащитник интересен .

В услугах 22-летнего алжирца заинтересован лично тренер «горожан» . Каталонец уже звонил игроку и рассказывал ему про проект «Сити».

Представили клуба из Манчестера хотят как можно скорее подготовить предложение о трансфере Беннасера, чтобы опередить «ПСЖ», который уже некоторое время ведет хавбека.

Как сообщает RMC Sport, в контракте Беннасера с «россонери» есть сумма отступных – 50 млн евро.

Сам футболист хочет, чтобы ему гарантировали игровое время. Он намерен отдать предпочтение спортивной составляющей при выборе проекта.

Беннасер в 20 матчах Серии А в этом сезоне заработал 12 желтых карточек.