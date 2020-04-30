«Ливерпуль» делал запрос об аренде Дембеле. Француз намерен остаться в «Барселоне» (Ди Марцио)

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Атакующий полузащитник Усман Дембеле не намерен покидать «Барселону» по завершении сезона.

Ранее в испанских медиа появилась информация, что 23-летнего хавбека хотел арендовать «Ювентус».

Однако, как пишет инсайдер Джанлука Ди Марцио, французский вингер твердо намерен остаться на «Камп Ноу».

Запрос об аренде Дембеле с правом выкупа недавно сделал «Ливерпуль», однако и этот вариант футболист не рассматривает.

Последний матч за каталонский клуб Дембеле провел 27 ноября. В этом сезоне он вышел на поле пять раз в Ла Лиге и забил один гол. Его полная статистика – здесь.

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