«Ливерпуль» делал запрос об аренде Дембеле. Француз намерен остаться в «Барселоне» (Ди Марцио)

Атакующий полузащитник не намерен покидать «Барселону» по завершении сезона.

Ранее в испанских медиа появилась информация, что 23-летнего хавбека хотел арендовать .

Однако, как пишет инсайдер , французский вингер твердо намерен остаться на .

Запрос об аренде Дембеле с правом выкупа недавно сделал , однако и этот вариант футболист не рассматривает.

Последний матч за каталонский клуб Дембеле провел 27 ноября. В этом сезоне он вышел на поле пять раз в и забил один гол. Его полная статистика – здесь.