«Ливерпуль» делал запрос об аренде Дембеле. Француз намерен остаться в «Барселоне» (Ди Марцио)

Атакующий полузащитник Усман Дембеле не намерен покидать «Барселону» по завершении сезона.
Ранее в испанских медиа появилась информация, что 23-летнего хавбека хотел арендовать «Ювентус».
Однако, как пишет инсайдер Джанлука Ди Марцио, французский вингер твердо намерен остаться на «Камп Ноу».
Запрос об аренде Дембеле с правом выкупа недавно сделал «Ливерпуль», однако и этот вариант футболист не рассматривает.
Последний матч за каталонский клуб Дембеле провел 27 ноября. В этом сезоне он вышел на поле пять раз в Ла Лиге и забил один гол. Его полная статистика – здесь.