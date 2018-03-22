Российский гроссмейстер Дубов выиграл турнир Lindores Abbey. В финале он победил пятикратного чемпиона США Накамуру

Российский гроссмейстер Даниил Дубов выиграл решающий матч с американцем Хикару Накамурой и стал победителем турнира Lindores Abbey.

В первом матче Дубов уступил Накамуре со счетом 1,5:2,5, а во втором оказался сильнее с таким же счетом. Решающий матч россиянин выиграл со счетом 3:2.

Шахматная серия Карлсена

Lindores Abbey Rapid Challenge

Финал

Первый матч

1 июня

Даниил Дубов (Россия) – Хикару Накамура (США) – 1,5:2,5

Второй матч

2 июня

(Россия) - (США) – 2,5:1,5

3 июня

Даниил Дубов (Россия) – Хикару Накамура (США) – 3:2

ПРИМЕЧАНИЕ: каждая серия состоит из максимум 3 мини-матчей, которые в свою очередь состоят из 4 партий рапида. При ничейном счете играется армагеддон. Если в армагеддоне будет ничья, то победа присуждается гроссмейстеру, игравшему черными.