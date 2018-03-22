Российский гроссмейстер Дубов выиграл турнир Lindores Abbey. В финале он победил пятикратного чемпиона США Накамуру

Российский гроссмейстер Даниил Дубов выиграл решающий матч с американцем Хикару Накамурой и стал победителем турнира Lindores Abbey.
В первом матче Дубов уступил Накамуре со счетом 1,5:2,5, а во втором оказался сильнее с таким же счетом. Решающий матч россиянин выиграл со счетом 3:2.
Шахматная серия Карлсена
Lindores Abbey Rapid Challenge
Финал
Первый матч
1 июня
Даниил Дубов (Россия) – Хикару Накамура (США) – 1,5:2,5
Второй матч
2 июня
Даниил Дубов (Россия) - Хикару Накамура (США) – 2,5:1,5
3 июня
Даниил Дубов (Россия) – Хикару Накамура (США) – 3:2
ПРИМЕЧАНИЕ: каждая серия состоит из максимум 3 мини-матчей, которые в свою очередь состоят из 4 партий рапида. При ничейном счете играется армагеддон. Если в армагеддоне будет ничья, то победа присуждается гроссмейстеру, игравшему черными.